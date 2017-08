Chciał przekupić policjantów wódką i kiełbasą. Usłyszał zarzuty

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej na terenie gminy Dzwola na Lubelszczyźnie. Z relacji zgłaszającej wynikało, że mąż wszczął awanturę pod wpływem alkoholu, a następnie wsiadł do samochodu i odjechał. Policjanci pojechali pod wskazany adres, gdzie ustalili szczegóły, a następnie udali się w patrol aby zatrzymać pojazd, którym poruszał się mężczyzna. Kiedy zauważyli opisany samochód i próbowali go zatrzymać, kierowca zaczął uciekać.

Po dłuższym pościgu auto skręciło w drogę leśną, a kiedy ta stała się nieprzejezdna, kierujący wysiadł z auta i zaczął oddalać się z miejsca. Policjanci zatrzymali mężczyznę, którym okazał się 33-letni mieszkaniec gminy Dzwola. Mężczyzna znieważył policjantów oraz proponował wręczyć im... dwa kilogramy kiełbasy, dwa litry wódki lub pieniądze w kwocie 560 zł. 33-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Zatrzymano go i osadzono w policyjnym areszcie.

Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, znieważenie policjantów, próbę wręczenia im korzyści majątkowej oraz znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoją żoną. Prokuratura zastosowała wobec mężczyzny policyjny dozór. 33-latek ma również nakaz opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do żony.