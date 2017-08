Z kim spotkał się Kaczyński? Burza po oświadczeniu organizacji żydowskich

W spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim uczestniczyli Jonny Daniels, prezes Fundacji From the Depths, a także naczelny rabin Krakowa Eliezer Gurary, Artur Hofman, szef Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, oraz rabin domu modlitwy Chabad-Lubawicz w Warszawie Szalom Ber Stambler. Jonny Daniels napisał na Facebooku po spotkaniu, że było ono owocne, a wspólnie z liderami środowisk żydowskich w Polsce i prezesem PiS chce „wzmacniać polsko-żydowskie relacje”.

Z kim spotkał się Kaczyński?

Zdaniem organizacji żydowskich, które wydały oświadczenia w tej sprawie, prezes PiS zapraszał ich przedstawicieli na spotkanie, jednak ostatecznie rozmawiał z ludźmi, którzy „reprezentują co najwyżej siebie i własne organizacje”. „Czynią to bez naszej zgody” – podkreślono w oświadczeniu, którego treść cytuje Wirtualna Polska. Nie odmawiamy żadnej organizacji żydowskiej ani poszczególnym osobom prawa do spotykania się z politykami i dyskutowania o sprawach Żydów. Apelujemy jednak o niewystępowanie »w imieniu środowisk żydowskich« bez stosownego upoważnienia – dodali reprezentanci 12 organizacji żydowskich.

Spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości dotyczyło m.in. relacji polsko-żydowskich, zwłaszcza w kontekście publikacji „Washington Post”. „WP” 10 sierpnia opublikowało depeszę AP dotyczącą listu napisanego przez przedstawicieli żydowskich Gmin Wyznaniowych w Polsce, w którym zwracali uwagę na nasilenie się antysemickich postaw w kraju i pojawienie się faszystowskich flag ONR na państwowych uroczystościach. Depeszę zatytułowano „Żydzi proszą przywódcę Polski o potępienie narastającego antysemityzmu”.