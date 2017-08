Wolontariusze odkryli grób byłego ministra na cmentarzu w Łodzi

Sylwetkę polityka przedstawiła pokrótce prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Józef Wolczyński to postać barwna i nietuzinkowa. Był znanym działaczem społecznym i politycznym związanym z BBWR. Był posłem, senatorem, ministrem zdrowia i opieki społecznej oraz prezesem ŁKS-u i znanych zakładów Poznańskiego – mówiła.

Polityk został aresztowany na początku II wojny światowej przez Niemców, mordujących wówczas przedstawicieli polskiej inteligencji. Szczęśliwie uwolniony przetrwał wojnę. Zmarł kilkanaście lat później w 1954 roku i spoczął w rodzinnym grobie z okresu międzywojennego. Z czasem grób zarosły tuja i bluszcz, przez co był on niewidoczny. Dopiero dzięki pracy wolontariuszy do mogiły udało się dotrzeć.

Na temat interesującego odkrycia wypowiedział się Cezary Pawlak, prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi. – Niestety, z powodu renowacji nagrobka Józefa Wolczyńskiego trzeba będzie wyciąć dorodną tuję razem z bluszczem, na co mamy już zgodę służb konserwatorskich – wskazał. Jak podkreślił, w miejscu wyciętych roślin pojawią się nowe nasadzenia. – Spotkaliśmy się z mieszkającymi w Łodzi przedstawicielami rodziny Wolczyńskich, którzy nie ukrywali dużej radości, że zajmiemy się nagrobkiem ich znanego przodka – dodał. Na prace renowacyjne na tej mogile dostaniemy od miasta 10 tysięcy złotych