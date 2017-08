„Zginę w święta”. Wymowna kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

3026 osób zginęło w ubiegłym roku na polskich drogach, 546 z nich w wyniku wypadków spowodowanych przez sprawców w wieku do 24 lat. To przede wszystkim do młodych kierowców skierowana jest kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Kierowco, zwolnij - kierujesz życiem." Poprzedza ona rozpoczynającą się w najbliższy piątek policyjną akcję "Prędkość".

