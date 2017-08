Ogromne problemy z podręcznikami na progu nowego roku szkolnego

Za dwa tygodnie rozpocznie się nowy rok szkolny, a dla niektórych przedmiotów Ministerstwo Edukacji Narodowej nie dopuściło do użytku szkolnego ani jednej książki. Taka sytuacja jest np. w szkole branżowej pierwszego stopnia, czyli dawnej szkole zawodowej. Według RMF24.pl najgorzej jest w szkole podstawowej, w klasach od czwartej do ósmej. Eksperci dla nowej podstawy programowej nie dopuścili jeszcze żadnego podręcznika do etyki i wychowania do życia w rodzinie. Nie lepiej wygląda sytuacja z innymi przedmiotami. Do biologii są tylko trzy książki, a po jednej do edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie.

Wybór na ostatnią chwilę?