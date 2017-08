Sondaż: Sympatycy PO i Nowoczesnej są bardziej skłonni do pomocy innym niż wyborcy PiS

Najwięcej osób deklarujących pomoc jest wśród sympatyków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej (po 69 proc.), następnie wśród PiS (58 proc.), a najmniej wśród Kukiz’15 (51 proc.) – tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna. Wśród osób, które deklarują pomoc finansową więcej jest kobiet (52 proc.) niż mężczyzn (48 proc.). Najwięcej pomagających jest wśród osób powyżej 55 roku życia (32 proc.), mieszkańców wsi (35 prohamc.) oraz osób z wykształceniem średnim (33 proc.). Najczęściej deklarowaną formą pomocy jest przekazanie 1 proc. podatku (63 proc.), następnie datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (47 proc.), na trzecim miejscu ex aequo: przekazanie pieniędzy na zbiórkę charytatywną w kościele oraz przekazanie gotówki na inną fundację (po 22 proc.). Wsparcie projektów crowdfundingowych deklaruje jedynie 2 proc. badanych.Co ciekawe, wbrew obiegowym opiniom elektorat PiS wcale nie unikał wspierania WOŚP – aż 61 proc.z tej grupy twierdzi, że przekazało pieniądze do puszek z serduszkiem.

Polacy chętniej pomagają pod wpływem spontanicznych akcji

– To kolejny wynik wskazujący dużą popularność WOŚP w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, co powinno dać do myślenia niektórym liderom obozu rządzącego i skłonić ich do zaprzestania niepotrzebnych ataków na Orkiestrę – komentuje dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Połowa badanych (50 proc.) deklaruje, że pomaga spontanicznie pod wpływem akcji dobroczynnej, o której usłyszeli w mediach. Znacznie mniejsza grupa osób (20 proc.) samodzielnie wychodzi z inicjatywą i wyszukuje osoby lub fundacje, które potrzebują pomocy. Pod wpływem osobistych próśb pomaga 17 proc. badanych. Sympatycy PiS i PO najczęściej pomagają spontanicznie (59 proc.), natomiast wśród osób, które samodzielnie wyszukują osoby i fundacje, które potrzebują pomocy, najwięcej jest sympatyków Kukiz’15 (33 proc.). – Polacy chętniej pomagają pod wpływem spontanicznych akcji, o których dużo się mówi w mediach. Dobrze byłoby, gdyby jednak częściej pomagali świadomie wyszukując te osoby i fundacje, które pomocy potrzebują, a niekoniecznie mają środki i możliwości nagłośnienia swoich potrzeb w mediach – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Polacy nie wykazują się dużą hojnością. Najwięcej osób (42 proc.) w ciągu ostatniego roku przekazało na pomoc finansową do 50 zł. Kwoty między 51-100 zł przekazało 23 proc. badanych, między 101-200 zł – 19 proc., a ponad 201 zł – 16 proc. Kwoty do 50 zł oraz powyżej 201 zł najczęściej przekazują sympatycy Kukiz’15 (odpowiednio 40 proc. i 32 proc.), kwoty 51-100 zł sympatycy PiS i Nowoczesnej (29 proc.), a 101-200 zł sympatycy Nowoczesnej (29 proc.).