Polska policja zatrzymała Azada A. Mężczyzna usłyszał już zarzuty

Policjanci CBŚP pracując nad sprawą ustalili, że w zdarzenie zamieszany może być również Kazimierz B. (61 l.), podejrzany o nakłanianie tego samego świadka do zmiany zeznań oferując pieniądze, dlatego także został zatrzymany. Dodatkowo podczas przeszukania jednej z posesji policjanci ujawnili uprawę konopi, do której został zatrzymany Dariusz S. (46 l.).

Funkcjonariusze podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych podejrzanych, zabezpieczyli ponad 22 tys. złotych. Podczas zatrzymań policjanci CBŚP wspierani byli przez Straż Graniczną, w tym przewodnika psa przeszkolonego do wykrywania narkotyków oraz funkcjonariuszy referatu w Jeleniej Górze Izby Celnej we Wrocławiu. Wykorzystywano najnowszy sprzęt z ich wyposażenia tj. elektroniczne urządzenie do diagnozowania obecności środków odurzających.

Zatrzymani mężczyźni, usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze zarzuty dotyczące wywierania wpływu groźbą na świadka, jak też nakłaniania do złożenia fałszywych zeznań w toczącej się przeciwko Azadowi A. i Hubertowi N. sprawie karnej. Policjanci podejrzewają, że mężczyźni mogą mieć na swoim koncie inne przestępstwa, ale z obawy nigdy nie zostały one zgłoszone organom ścigania, dlatego policjanci CBŚP apelują o zgłaszanie się do jeleniogórskiego wydziału CBŚP wszystkich, którzy zostali pokrzywdzeni - osobiście bądź telefonicznie pod nr 71 340 42 95 lub 75 762 02 01.