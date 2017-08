Złe wieści dla wypoczywających nad polskim morzem. Zapowiadane burze i sztormy

Na wtorek 22 sierpnia w pasie przybrzeżnym zapowiadane są burze i intensywne opady deszczu. W połączeniu z silnym wiatrem warunki pogodowe będą stwarzać zagrożenie, dlatego też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla mieszkańców regionu i turystów wypoczywających nad polskim morzem. „Obserwowane i prognozowane są burze z porywami wiatru i intensywnymi opadami deszczu, lokalnie gradu. Porywy wiatru do 7 w skali B” - możemy przeczytać na stronie IMiGW. „Siódemka” w skali Beauforta oznacza, że podmuchy wiatru przekraczają prędkość 50 km/h, piętrząc krótką, stromą falę do wysokości ponad 4 metrów.

Ostrzeżenie I stopnia jest najniższe w 3-stopniowej skali używanej przez IMGW. Wiąże się z przewidywaniami dotyczącymi wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne a także stworzyć sytuacje zagrażające życiu. IMiGW zwraca też uwagę na wysokie opady w ostatnich dniach w powiatach północo-wschodnich. Za ostatnie 24 godziny (tj. od godziny 09:00 dnia 21.08.2017 do godziny 09:00 dnia 22.08.2017) zanotowano następujące sumy opadów (30 mm i powyżej): Dźwirzyno - 34 mm Koszalin - 33 mm Osówko - 32 mm Sępólno Wielkie - 31 mm. Do godziny 20:00 dnia 22.08.2017 prognozuje się nadal w powiatach północno wschodnich liczne przelotne opady deszczu a początkowo także burze, w wyniku czego lokalnie sumy opadów mogą wzrosnąć o kolejne 15 mm do 20 mm.