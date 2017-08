Sklepy Freshmarket zmieniają szyld. Chodzi o kilkaset placówek w całym kraju

Sieć sklepów Freshmarket została założona w 2009 roku. Należy ona do spółki Żabka Polska. W całej Polsce znajduje się blisko 570 sklepów należących do sieci. Kilka miesięcy temu informowano o planowanych zmianach strategii po zakupie firmy przez fundusz CVC Capital Partners. Prezes Żabki Tomasz Suchański zapowiadał, że po przeprowadzeniu analizy rynkowej podjęto decyzję o rebrandingu niektórych sklepów i przekształceniu Freshmarketów w Żabki. W ten sposób firma chce zwiększyć swoją obecność i rozpoznawalność na rynku. – Z pewnością nie oznacza to rezygnacji spółki ze sklepów w ich dotychczasowych lokalizacjach. Nie wykluczamy w przyszłości możliwości zmiany wszystkich Freshmarketów na nowe formaty Żabek, ale ostateczna decyzja w tej kwestii jeszcze nie została podjęta – tłumaczył.

W tym roku już kilkadziesiąt Freshmarketów zmieniło szyldy na „Żabki w nowym formacie i z nowym logo” . „Nowy format jest równolegle wdrażany również w wybranych sklepach już istniejących i testy te mogą obejmować zarówno sklepy działające dotychczas pod marką Żabka, jak i te funkcjonujące pod szyldem Freshmarketu. Stąd przypadki zastępowania szyldów Freshmarketów na Żabki. Nie oznacza to jednak, że podjęta została decyzja o kompleksowym rebrandingu wszystkich Freshmarketów i wycofaniu tej marki z rynku. Z pewnością również nie oznacza to rezygnacji spółki z tych sklepów w ich lokalizacjach” – podkreślają przedstawiciele spółki.

Prezes Żabka Polska Tomasz Suchański w swoich wcześniejszych wypowiedziach nie wykluczył w przyszłości możliwości zmiany wszystkich Freshmarketów na nowe formaty Żabek, ale ostateczna decyzja w tej kwestii jeszcze nie została podjęta.