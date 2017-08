Pogryziona przez szerszenie dusiła się w samochodzie. Pojazd eskortowała policja

Nietypowo zakończyło się zatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej na terenie gminy Dorohusk w województwie lubelskim. W piątek 18 sierpnia po południu policjanci z chełmskiej komendy pełnili służbę na drodze krajowej nr 12. Po godzinie 18.00 w miejscowości Brzeźno zwrócili uwagę na samochód marki audi, którego kierujący popełnił wykroczenie drogowe.

Błyskawiczna droga do szpitala

Gdy zatrzymali ten pojazd do kontroli, wysiadł z niego roztrzęsiony mężczyzna. Powiedział, że wiezie żonę do szpitala. Kobieta miała problemy z oddychaniem. Okazało się, że poszkodowaną pogryzły szerszenie. W tej sytuacji funkcjonariusze podjęli decyzję o pilotażu samochodu do chełmskiego szpitala. Przy użyciu sygnałów pojazdu uprzywilejowanego w nieoznakowanym radiowozie przez około 10 kilometrów eskortowali samochód ruchliwą trasą.

Kobieta pogryziona przez szerszenie to 58-letnia mieszkanka Chełma. Udało się ją bezpiecznie przetransportować do szpitala, gdzie zajęli się nią lekarze.