Niemiecki dziennik „prześwietlił” Ryszarda Petru. Zaskakujący opis lidera Nowoczesnej

Artykuł „Menadżer opozycji” autorstwa publicysty Philippa Fritz ukazał się na łamach wtorkowego wydania niemieckiego dziennika „Die Tageszeitung” . Dziennikarz odwiedził w Warszawie Ryszarda Petru, aby sprawdzić, jakie plany na najbliższe miesiące ma opozycja. Fritz podkreślił, że mimo wielu kontrowersyjnych pomysłów dotyczących m.in. zmian w sądownictwie czy wycince Puszczy Białowieskiej, sondaże nie wykazały spadku poparcia dla partii rządzącej. Publicysta zauważył sukces Nowoczesnej, która po zaledwie kilku miesiącach od założenia zdobyła miejsca w Sejmie, jednak w jego opinii w grudniu 2016 roku doszło do załamania. „Odtąd rodzi się pytanie, jak powinien pracować demokratyczny opozycjonista w państwie, które staje się coraz bardziej autorytarne” – pisze Fritz.

W dalszej części artykułu dziennikarz nakreślił sylwetkę Ryszarda Petru. Według niego przewodniczący Nowoczesnej to „pragmatyk, który z myślą o swoich wyborcach musi znaleźć miejsce między odrzuceniem starych elit rządzących a populistycznym chaosem nowego pokolenia polityków” . Zdaniem dziennikarza „Petru to uznany ekonomista i współpracownik legendarnego, kontrowersyjnego Leszka Balcerowicza, który jednak chętniej kieruje, niż dyskutuje nad zasadami” .

Według „Die Tageszeitung” , „to właśnie znajomość z Leszkiem Balcerowiczem sprawiła, że Petru w oczach wielu ludzi zyskał twarz bezwzględnego reformatora” . „Petru uchodzi za osobę ambitną, która szybko myśli i mówi. Nie bez znaczenia dla wizerunku szefa Nowoczesnej jest jego fryzura (starannie przycięte na jeża włosy), która czynią go młodzieńczym i bardziej przystępnym. A głęboki, monotonny głos zmusza słuchacza do wzmożonej uwagi, by zrozumieć przesłanie jego wypowiedzi. Przysparza mu to przed kamerami respekt, ale rzadko sympatię” – twierdzi dziennikarz.