Wiceszef MON: Projekt zmian w ustawie o urzędzie ministra obrony narodowej jest gotowy

Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony narodowej wyjaśniał „Rzeczpospolitej”, wyjaśniał m.in., że według planów resortu Polska z obecnego poziomu wydatków, czyli 2 proc. PKB na wojsko, „wskoczy” na kolejny pułap – 2,5 proc. – do 2030 roku. Te zmiany mają zachodzić stopniowo, a pierwszy skok odnotowany zostanie w 2020 roku, gdy Polska na armię wyda 2,1 proc. swojego PKB. Tylko w przyszłym roku, według zapowiedzi wiceministra, na obronność zostanie wydane co najmniej 2 miliardy złotych więcej w stosunku do bieżącego roku.

Szatkowski mówił też o przygotowywanej przez siebie Koncepcji Obronnej RP. – Sam Raport SPO ma być wdrażany poprzez bardzo skonkretyzowaną decyzję implementacyjną ministra obrony narodowej. Decyzja czeka już na podpis ministra. Mimo, że SPO jest dokumentem wewnątrzresortowym, od zakończenia prac nad nim czekamy na możliwość zaprezentowania go Panu Prezydentowi. Mam nadzieję, że niebawem dojdzie do spotkania i będziemy mogli wyjaśnić wszystkie wątpliwości, bez podważania samego głównego kierunku SPO, co do którego, mam wrażenie, panuje zgoda pomiędzy Pałacem Prezydenckim a MON – powiedział.

Do realizacji koncepcji przygotowano na razie jeden w pełni gotowy projekt ustawy. – O zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, zakładający zmianę systemu dowodzenia. Został on przekazany do prezydenta z prośbą o przesłanie uwag – przekazał wiceminister. Jak mówił, w tej chwili odpowiedzi MON dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie czekają na akceptację ministra Macierewicza. Inne projekty związane z tymi zmianami mają być przygotowane później, już przez właściwe struktury resortu.

