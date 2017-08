Dorn: To spotkanie może zaowocować sojuszem, który pozbawi władzy Kaczyńskiego

Dziennikarze „Super Expressu” przyuważyli premier Beatę Szydło na wakacjach w ośrodku prezydenckim w Juracie. Szefowej polskiego rządu towarzyszy mąż Edward oraz Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Informacja ta została potwierdzona w Kancelarii Premiera oraz Kancelarii Prezydenta. W opinii Ludwika Dorna, „jeśli chodzi o rekonfiguracje w obozie władzy, jest to fakt polityczny o potencjalnie daleko idących konsekwencjach” . – Albo pani premier sama musiała poprosić pana prezydenta, by jej udzielił miejsca, albo pan prezydent ją zaprosił i to ma miejsce po tym, kiedy pani premier została skłoniona do tego, by w tym kryzysie związanym z wetem prezydenckim wystąpić z orędziem antyprezydenckim do narodu – ocenił były marszałek Sejmu.

– Jeżeli to zaowocuje sojuszem między panem prezydentem a panią premier, to pan Kaczyński straci całkowity wpływ na władzę wykonawczą i znaczną część partii albo klubu – zasugerował Ludwik Dorn. Jak dodał, w takiej sytuacji „wszystkie narzędzia konstytucyjne będą w ręku pani premier, albo prezydenta, który panią premier będzie ubezpieczał”.