Urzędniczka skazana za korupcję zatrudniona w NFZ. Minister zdrowia domaga się wyjaśnień

W 2014 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Barbarę W., która kilka miesięcy wcześniej została zwolniona z pracy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Urzędniczka została oskarżona przez prokuraturę o to, że w trakcie swojej kadencji na stanowisku dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ przyjęła korzyść majątkową od jednej z firm farmaceutycznych. Śledczym udało się ustalić, że w zamian za pomoc w procesie ubiegania się o zatwierdzenie refundacji leku, urzędniczka otrzymała wycieczkę zagraniczną o wartości ponad 3500 złotych. Zarówno Barbara W., jak i przedstawicielka koncernu farmaceutycznego Anna C. przyznały się do winy i dobrowolnie poddały karze.

Tymczasem okazuje się, że Barbara W. znowu jest zatrudniona w NFZ, tym razem w Departamencie Usług Zdrowotnych. W rozmowie z dziennikiem „Fakt” , rzecznik Funduszu Sylwia Wądrzyk poinformowała, że na mocy wyroku sądu, NFZ został zmuszony do przywrócenia urzędniczki do pracy.