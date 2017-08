Nowe taśmy TVP Info. Sikorski: Nie wierzę, żeby naród chciał Kaczora na premiera i Macierewicza na ministra

Na początku sierpnia portal TVP Info opublikował kilka fragmentów nagrań rozmów Jacka Krawca z Radosławem Sikorskim, ówczesnym szefem MSZ. Dotyczyły one m.in. Grzegorza Schetyny, sytuacji wewnętrznej w Platformie Obywatelskiej i należącej do Orlenu rafinerii w Możejkach na Litwie. W środę 23 sierpnia TVP Info opublikowała stenogram z kolejnym fragmentem rozmowy.

Dotyczy ona m.in. poziomu kształcenia w Polsce i USA. Punktem wyjścia była informacja o tym, że syn Krawca wybierał się na studia do USA. Panowie dyskutują na temat.– Endowment (darowizna – red.) z tego jest jedna trzecia. 5 miliardów to pieniądze, które mają do wydania. Jedną trzecią mają właśnie z endowment, drugą jedną trzecią mają z dotacji i jedną trzecią mają z inwestowanych pieniędzy. Więc pięć miliardów to jest, k***a, taaak duży biznes – mówi w pewnym momencie Krawiec w kontekście amerykańskich uczelni. W odpowiedzi Sikorski stwierdza: 'Wiesz, oni rozumieją to, czego nasi, ku***sy, nieroby, ci wszyscy rektorzy nie rozumieją. Że, wiesz, główne finansowanie uniwersytetów to może być z (niezrozumiałe, być może endowment, czyli darowizna - red.). Tylko musisz mieć bazę danych„.

Dziennikarze na Twitterze zwracają uwagę, że kolejny fragment podsłuchów opublikowany w tym momencie może mieć związek z sytuacją w TVP. Komentują też, że wątek "edukacyjny" z nowych taśm nie ma wielkiej wartości.

Kolejny wątek, który upubliczniła TVP Info, dotyczy przewidywań Sikorskiego i Krawca dotyczących przyszłych wyborów. – Ja nie wierzę, żeby naród, jak przyjdzie do wrzucenia kartki, żeby naród chciał „Kaczora” na premiera, a Macierewicza na ministra – stwierdził w innym fragmencie rozmowy Sikorski.

Poniżej publikujemy udostępnione wcześniej przez TVP Info fragmenty rozmów Krawiec - Sikorski.