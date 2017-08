Łódź: Przez 10 dni przetrzymywali ją w mieszkaniu, bili i gwałcili. 26-latka zmarła

Dramat Łodzianki rozpoczął się w jednym z miejskich autobusów, gdzie 17 lipca poznała sprawców późniejszych przestępstw. Jeden z nich zaprosił ją do swojego mieszkania. To właśnie tam 26–latka była przetrzymywana i gwałcona. Po kilku dniach kobiecie udało się uciec i zawiadomić policję. Ze względu na dobro śledztwa i pokrzywdzonej, policja nie zdradza szczegółów wydarzeń, do których doszło w jednym z bloków na Widzewie.

26-latka z Łodzi była poszukiwana przez policję od kilku dni. Jej zaginięcie zgłosili rodzice. Tuż po ucieczce z mieszkania gwałcicieli, kobieta zadzwoniła do matki. Policja planowała przesłuchać poszkodowaną, zaraz po zebraniu szczegółowego materiału dowodowego.

Jak informuje w środę portal tvn24.pl, 26-latka zmarła w mimiony weekend, po trzech tygodniach spędzonych w szpitalu i przejściu kilku operacji. Śledczy ustalą teraz przyczynę zgonu kobiety. - Czekamy na wyniki sekcji zwłok i opinię biegłych w tym zakresie. Od pozyskanych w ten sposób informacji zależą dalsze kroki procesowe - przekazał Jacek pakuła z łodzkiej prokuratury.

W poniedziałek 31 lipca Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa, na wniosek widzewskiej prokuratury, aresztował dwóch mężczyzn w wieku 33 i 36 lat, podejrzanych o zgwałcenie 26–letniej kobiety. Zarzut w tej sprawie usłyszał również inny 36-latek, wobec którego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru i zakaz opuszczania kraju. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.