Sikorski komentuje taśmy i uderza w szefów Telewizji Polskiej

Rozmowa opublikowana przez portal TVP Info dotyczy m.in. poziomu kształcenia w Polsce i USA. Punktem wyjścia była informacja o tym, że syn Krawca wybierał się na studia do USA. Panowie dyskutują na temat.– Endowment (darowizna – red.) z tego jest jedna trzecia. 5 miliardów to pieniądze, które mają do wydania. Jedną trzecią mają właśnie z endowment, drugą jedną trzecią mają z dotacji i jedną trzecią mają z inwestowanych pieniędzy. Więc pięć miliardów to jest, k***a, taaak duży biznes – mówi w pewnym momencie Krawiec w kontekście amerykańskich uczelni. W odpowiedzi Sikorski stwierdza: „Wiesz, oni rozumieją to, czego nasi, ku***sy, nieroby, ci wszyscy rektorzy nie rozumieją. Że, wiesz, główne finansowanie uniwersytetów to może być z (niezrozumiałe, być może endowment, czyli darowizna - red.). Tylko musisz mieć bazę danych”.

Portal TVP Info zamieścił informację dotyczącą nowych taśm na swoim profilu na Twitterze. Dziennikarze dodali do materiału opis: „Nowe nagranie rozmowy Radosława Sikorskiego z Jackiem Krawcem: »rektorzy polskich uniwersytetów to ku***sy i nieroby«”. Na wpis ten postanowił odpowiedzieć sam bohater taśm.

„Powiem wprost: szefowie tak zwanej telewizji publicznej - jeszcze większe” – napisał Sikorski.