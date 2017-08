500 plus dla emerytów i rencistów. Nowy pomysł resortu rodziny

Dziennik informuje, że świadczenie finansowe miałoby być wypłacane emerytom i rencistom od 2018 roku. Otrzymywaliby je co roku, a nie co miesiąc. – Widać, że po wprowadzeniu 500 plus rodziny robią lepsze zakupy, bo ich sytuacja finansowa poprawiła się, a osoby starsze liczą każdy grosz. W wielu rozmowach z emerytami, którzy dostają najniższe świadczenia, przewija się wątek, że taki jednorazowy zastrzyk finansowy pozwoliłby im na niewielkie inwestycje, zrobienie remontu, zakup sprzętu, bo na bieżąco nie są w stanie oszczędzać – tłumaczy Elżbieta Rafalska, szefowa MRPiPS. Jak dodaje, chodzi o „wstępny projekt, jeszcze przed konsultacjami”.

Aby świadczenie mogło wejść w życie, pieniądze na jego pokrycie powinny być zapisane w ustawie budżetowej na 2018 rok. Obecnie pracuje nad nia resort finansów, z którego szacunków wynika, że sfinansowanie takiego dodatku to koszt 2,5 mld zł.