Streżyńska dementuje informacje „GW”: Nie ma jeszcze projektu ustawy. Nie ograniczymy niczyjej wolności

Czwartkowa publikacja „Gazety Wyborczej” została zatytułowana „PiS szykuje sieć na internet. Chce walczyć z trollami, ale i z portalami”. Jak opisuje skrótowo „Wyborcza”, „rząd szykuje przepisy do walki z nieprawdziwymi informacjami w internecie. Łatwiej zniszczy wydawców, zabierze niezależność Facebookowi i odda władzę nad internetem podległym sobie urzędnikom”. Oprócz tego w Ministerstwie Cyfryzacji według informacji gazety miała powstać ustawa regulująca kwestie „fake newsów” (nieprawdziwych informacji pojawiających się w sieci).

Do tego tekstu w rozmowie z portalem 300Polityka odniosła się minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Jak mówiła minister, na razie nie ma oficjalnego projektu ustawy, ale nie ukrywała, że jej resort pracuje nad takim projektem.

– Od czasu mojego spotkania z przedstawicielami Facebooka zapowiadałam prawne uregulowanie spraw, z którymi zgłaszają się do nas obywatele, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, m.in. kwestii związanych z celowo rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami, czy blokowaniem kont ze względu na przekonania lub określone wypowiedzi – powiedziała 300Polityce Streżyńska. – Nie ograniczymy niczyjej wolności w internecie. Chcemy zrównoważyć prawa serwisów i użytkowników – dodała.

Minister podkreśliła, że dokument, na który powołuje się „GW”, to efekt jednego ze spotkań ministerstwa i jest on pełen propozycji i rozwiązań, ale nie jest finalnym projektem. – Nie ma projektu ustawy. Są tylko materiały robocze, oczywiście że muszą mieć wewnętrzny porządek, i to na nie powołują się dziennikarze (...). Na razie wykuwamy pomysły, dopiero gdy będziemy mieć gotowy projekt, który uzyska poparcie rządu, przejdzie konsultacje społeczne, zaczniemy procedurę legislacyjną – mówiła.

