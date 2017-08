Szybkie dofinansowanie mediów publicznych? Jest nowy pomysł

„Dziennik Gazeta Prawna” wskazuje, że w tym roku, według wyliczeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do mediów publicznych (telewizji i radia) z tytułu abonamentu trafi około 635 milionów złotych. Tymczasem mogłoby do nich trafiać 950 milionów złotych rocznie, potrzebna jest tylko jedna decyzja.

Wszystko opiera się na tym, by państwo, czyli rząd, które wyłączyło z obowiązku płacenia abonamentu wiele grup społecznych, wyrównało mediom publicznym utracone w ten sposób korzyści. „DGP” pisze, że byłaby to kwota, którą teoretycznie powinny zapłacić zwolnione od opłat osoby. Takich gospodarstw domowych, zwolnionych z tego obowiązku, jest około 3,5 miliona. W ten sposób państwo zobowiązałoby się do wypłacenia nawet 952 milionów złotych lub 857 milionów (w drugim przypadku „DGP” uwzględniła 10 proc. zniżki za całoroczne opłacenie abonamentu).

„Na razie najnowszy pomysł ratowania finansów mediów publicznych krąży w sejmowych kuluarach wśród członków Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja o jego realizacji jeszcze nie zapadła” - czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Sytuacja TVP

W odpowiedzi na poselską interpelację w sprawie zasadności udzielenia ostatnio pożyczki Telewizji Publicznej na kwotę 800 milionów złotych (pieniądze pożyczył Skarb Państwa), zaznaczono, że spółka nie ma problemów z płynnością finansową, jednak „jej sytuacja pozostaje trudna”.

„Niezależnie od finansowania zewnętrznego, Spółka prowadzi obecnie działania restrukturyzacyjne, służące optymalizacji działalności Spółki. Zaciągnięcie pożyczki wiąże się z realizacją celów rozwojowych w dwóch kluczowych dla spółki obszarach: technologicznym oraz programowym. Realizacja tych celów w niektórych aspektach wspiera działania restrukturyzacyjne” – czytamy.