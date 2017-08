Wojewoda kontra prezydent w starciu o rocznicę 31 sierpnia. Adamowicz zapowiada, że nie zmieni decyzji

23 sierpnia wojewoda pomorski Dariusz Drelich zmienił decyzję prezydenta miasta Gdańska i przyznał „Solidarności” prawo do organizowania obchodów rocznicy Porozumień Sierpniowych na pl. Solidarności, uznając organizowane przez Związek od 30 lat uroczystości jako cykliczne. Wcześniej od NSZZ „Solidarność” wniosek o organizację uroczystości złożył pomorski Komitet Obrony Demokracji.

24 sierpnia o tej sprawie na antenie Radia Gdańsk mówił wojewoda pomorski. – To nie jest kwestia zakazu. Wydałem zgodę NZSS Solidarność na organizowanie uroczystości państwowych 31 sierpnia. Sprawa została załatwiona w ten sposób, że związek ma zgodę na organizowanie tam tych wydarzeń przez 3 lata – mówił Drelich i dodał, że jego decyzja „eliminuje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa”. Wojewoda podkreślił też, że plac nie będzie zamknięty, więc KOD i zwolennicy tego ruchu będą mogli swobodnie dołączyć do uroczystości.

Adamowicz kontratakuje

Do tej wizyty wojewody w radio odniósł się na Facebooku prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Zacytował fragment wypowiedzi Drelicha (niepełny), że „sprawa została załatwiona”. „W dobitny sposób podsumowują to, co wydarzyło się w kwestii jego decyzji, dotyczącej podzielenia społeczeństwa na tych, którzy mają prawo 31 sierpnia świętować na Placu Solidarności oraz na „gorszy sort Polaków”, który mimo złożenia wszystkich wymaganych prawem dokumentów nie ma tego prawa” – napisał Adamowicz.

Prezydent Gdańska stwierdził też, że decyzja wojewody jest przykładem na to, że prawo o zgromadzeniach znowelizowane przez Prawo i Sprawiedliwość może prowadzić właśnie do takich sytuacji i pozwalać na takie działania. „Z całą stanowczością pragnę stwierdzić, że nie zmienię swojej decyzji i apeluję do wojewody Drelicha o ponowne przemyślenie sprawy i wycofanie się z drogi, która wpisze go w kanon partyjnego aparatu bezmyślnie wykonującego niezgodne z prawem decyzje” – zapowiedział Adamowicz.