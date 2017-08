Pawłowicz sugeruje, że przewodniczący Komisji Europejskiej jest alkoholikiem

– Nacjonalizm jest jak alkoholizm: chwila egzaltacji, a potem długi ból głowyNacjonaliści nie są patriotami, bo prawdziwy patriota jest dumny ze swojego narodu, widzi siłę w kompromisie, debacie i jedności. Być patriotą, to znaczy być Europejczykiem, być Europejczykiem znaczy być patriotą – powiedział wiceszef KE. Ta wypowiedź nie spodobała się posłance PiS Krystynie Pawłowicz.



„Frans Timmermans z okazji Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych potępił nacjonalizm /czyli patriotyzm/, porównując go do alkoholizmu. Czyli miłość do własnego państwa, jego kultury i historii jest według F.Timmermansa tożsama z prostackim alkoholizmem J-C Juncker'a...”. – napisała polityk PiS na swoim profilu na Facebooku. W dalszej części swojego wpisu Pawłowicz zastanawia się, „dlaczego wiceszef Komisji Europejskiej w dniu tego święta nie przyrównał do alkoholizmu - komunizmu czy liberalnego,równościowego,poprawnego lewactwa?” W opinii posłanki „byłoby to wtedy przecież niemal równoważne” .

W odpowiedzi na komentarze części internautów, którzy oburzyli się zrównaniem przez Pawłowicz nacjonalizmu do patriotyzmu, posłanka odparła, że „nacjonalizm najwyżej ceniący swój naród, ponad wszystko, nie jest tożsamy z szowinizmem,czyli połączeniem nacjonalizmu z nienawiścią do innych narodów” . „Cenienie ponad wszystko swego narodu,państwa nie jest niczym złym,jest czymś koniecznym dla istnienia i przetrwania państwa i narodu” – oceniła.

„Chcielibyśmy, aby gest ten stał się wyrazem pamięci o milionach ofiar reżimów totalitarnych”

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych został proklamowany przez Parlament Europejski 23 września 2008 r. Uroczyste obchody tego dnia zostały po raz pierwszy zorganizowane w 2011 r. w Warszawie. Podpisano wówczas „Deklarację Warszawską”, której sygnatariusze zwrócili uwagę na konieczność podtrzymywania w pamięci Europejczyków zbrodniczych konsekwencji działań reżimów totalitarnych i wezwali Unię Europejską do badania oraz gromadzenia dokumentacji związanej z tymi zbrodniami. W kolejnych latach uroczystości z udziałem ministrów sprawiedliwości państw unijnych odbywały się na Węgrzech, Litwie, Łotwie i w Estonii.