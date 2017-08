PiS porównuje wypowiedzi Schetyny i Budki. „PO powinna przestać kręcić”

Wiceszef Platformy Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości Borys Budka w rozmowie z „Die Zeit” stwierdził, że „Unia Europejska musi postawić Polsce ultimatum”. Podkreślił też, że UE powinna „pokazać bezwzględność, ale jednocześnie dać do zrozumienia, że nie jest ona skierowana przeciwko Polakom, tylko przeciwko rządowi”.

Odpowiedź PiS

Na wywiad, którego udzielił polityk opozycji postanowiła zareagować partia rządząca. Na Twitterze PiS pojawiła się specjalna grafika, która zestawia dwie wypowiedzi – Grzegorza Schetyny z 1 kwietnia 2017 r. i Borysa Budki z ostatniego wywiadu dla niemieckiego dziennika.

„Co innego mówią Polakom, co innego niemieckim mediom” – napisano na profilu PiS. Dołączono też wspomnianą grafikę. „Czy Schetyna panuje nad PO? Jakie jest ich stanowisko dotyczące 500+?” – brzmi pytanie postawione przez partię Jarosława Kaczyńskiego. Później zacytowano Schetynę, który mówił m.in., że „PO utrzyma program 500+ po wyborach i pojawią się konkretne projekty na pierwsze dziecko”. Obok pokazano, co powiedział Budka, który ocenił, że obniżenie wieku emerytalnego, czy program 500+ podobają się ludziom, ale „w długiej perspektywie nie jest to ani możliwe do sfinansowania, ani rozsądne”.