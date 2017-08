Niecodzienne zachowanie Cejrowskiego. Podróżnik posypał feministki...solą egzorcyzmowaną

Wojciech Cejrowski wielokrotnie krytykował w mediach pomysł liberalizacji ustawy aborcyjnej. Według podróżnika „aborcja jest bestialstwem, a każde zamordowane w ten sposób dziecko obciąża sumienia” . Cejrowski krytykował publicznie Prawo i Sprawiedliwość za brak zdecydowanych kroków zmierzających do całkowitego zakazania przeprowadzania w Polsce aborcji. Podróżnik podkreślał, że życie człowieka powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Cejrowski brał również udział w Marszach dla Życia i Rodziny.

Cejrowski pojawił się również na pikiecie w Gdańsku zorganizowanej przez środowiska pro-life przeciwko zbiórce podpisów pod projektem ustawy „Ratujmy kobiety” . Działacze Fundacji Pro–prawo do życia rozstawili w centrum Gdańska plakaty, na których pojawiły się m.in. zakrwawione płody. Przekonywali również gdańszczan do tego, aby nie podpisywali się pod projektem środowisk liberalnych. Cejrowski, który zorganizował w pobliżu ze swoimi fanami, postanowił dołączyć do działaczy pro-life. Z informacji na stronie komitetu „Stop Aborcji” wynika, że podróżnik posypał kobiety zbierające podpisy pod projektem ustawy „Ratujmy kobiety” solą egzorcyzmowaną.

Co zakłada projekt „Ratujmy kobiety” ?

Projekt „Ratujmy Kobiety” zakłada, że kobieta miałaby prawo do przerywania ciąży do końca 12 tygodnia. Później aborcja byłaby także dopuszczalna w tych samych przypadkach, w jakich obecnie jest dozwolona. Ponadto przerywania ciąży lekarz dokonywałby w możliwie najwcześniejszym stadium. Jeżeli kobieta złożyłaby pisemną zgodę na przerwanie ciąży przed zakończeniem 12 tyg. zabieg powinien być przeprowadzony w ciągu 72 godzin.

Jeżeli płód byłby ciężko i nieodwracalnie upośledzony, przerywanie ciąży byłoby dopuszczalne do 24. tygodnia życia. Jeżeli wykryta choroba uniemożliwiałaby płodowi samodzielne życie i nie byłoby możliwości jej wyleczenia, przerywanie ciąży byłoby dopuszczalne bez ograniczeń. Z kolei jeżeli ciąża byłaby wynikiem czynu zabronionego, aborcja byłaby dopuszczalna do 18. tygodnia ciąży.