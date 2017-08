Zrobili sobie zdjęcie na tle pomnika upamiętniającego rtm. Pileckiego. Internauci oburzeni

Jedno zdjęcie wywołało wiele emocji – grupka młodych osób leży wśród wieńców w trudnej do określenia na pierwszy rzut oka lokalizacji. Internauci rozpoznali, że to pomnik rotmistrza Pileckiego we Wrocławiu.

Zdjęcie znalazło się na Twitterze i od razu spotkało się z falą krytyki. Nie wiadomo jak autor tweeta wszedł w posiadanie fotografii, ale jej publikacja miała na celu nagłośnienie sprawy i zidentyfikowanie pozujących osób. Komentarze pod wpisem są pełne złości „Skandal ! kompletnie zdziczenie i zezwierzęcenie ! Na takie zachowanie jest paragraf! Dalej TT do roboty!” lub „Młode pokolenie. Nic dodać, nic ująć... 70% z nich zero jakichkolwiek wartości. Nie mają autorytetów i potem tak kończą. ?” (pisownia oryginalna). Komentujący przypominają też, że za znieważenie pomnika grozi kara grzywny, a nawet ograniczenia wolności.