Szydło o reparacjach: Krzywda nie została nam naprawiona

Premier poinformowała, że kończy się etap usuwania skutków nawałnic, a zaczyna etap odbudowy. Szydło podała, że podpisała rozporządzenie powiększające liczbę gmin, w których zostaną wdrożone przyspieszone procedury. Ponadto zaznaczyła, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu 12-15 września, rząd przedstawi informację o prowadzeniu działań ratunkowych i pomocy poszkodowanym po nawałnicach. Ze stosownym wnioskiem premier zwróciła się do marszałka Sejmu. Odnosząc się do budżetu, premier poinformowała, że przyjęto jego wstepny projekt na 2018 rok i przesłano go do konsultacji społecznych. Ponadto rząd przyjął projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Beata Szydło mówiła także o reparacjach, które – jak oceniła – są „upominaniem się o sprawiedliwość i o to, co należy się Polsce” . – Tak naprawdę to można powiedzieć, że Polska upomina się po prostu o sprawiedliwość. Polska upomina się dzisiaj o to, co powinno być wobec niej wykonane. Jesteśmy ofiarą II wojny światowej, która potem jeszcze nie została w żaden sposób, ta krzywda nam naprawiona, a wręcz odwrotnie. Dzisiaj mówienie o reparacjach jest po prostu upominaniem się o sprawiedliwość i o to, co się Polsce należy – zaznaczyła.

Pytana o kwestię pracowników delegowanych zaznaczyła, że rząd nie zmieni swojego stanowiska. – My będziemy bronili do końca naszego stanowiska, ponieważ ono jest stanowiskiem, które jest w interesie polskich pracowników, a moim obowiązkiem jako polskiego premiera jest prezentować takie stanowisko, które broni polskich interesów i pracowników. Natomiast jak to zawsze przy takich pracach, poszukujemy kompromisu i ten proces cały czas jest w tej chwili prowadzony. Pytanie na ile i jaki to będzie kompromis – podkreśliła.