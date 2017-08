Robili sobie zdjęcia na wieńcach pod pomnikiem rtm. Pileckiego. Internauci pomogli ich namierzyć, zapowiadany jest bojkot

Zdjęcie przedstawiające szóstkę młodych ludzi, którzy z uśmiechami pozują do zdjęcia (jeden z nich ma nawet na głowie żałobną wstęgę), leżąc na wieńcach i kwiatach pod pomnikiem rotmistrza Pileckiego, obiegło sieć w czwartek. Na Twitterze i Facebooku apelowano o pomoc w ustaleniu, kim są młodzi ludzie z fotografii, podkreślając, że znieważenie pomnika grozi kara grzywny a nawet ograniczenia wolności.

Internauci najpierw pomogli w ustaleniu, że jest to pomnik rotmistrza Pileckiego we Wrocławiu, jednak część z nich była jeszcze bardziej dociekliwa. Przyglądając się jednej z dziewczyn ze zdjęcia, dopatrzyli się, że na ekranie jest coś, co przypomina mapę z gry Pokemon GO, która została uruchomiona latem 2016 roku. W ten sposób ustalono, że zdjęcie może mieć najwyżej rok.

Później okazało się, że w grupie były osoby z baru „Bułka z Masłem” przy ulicy Włodkowica we Wrocławiu. „Fakt” opublikował stanowisko firmy w tej sprawie: „Faktycznie są to nasi pracownicy. Jednak uważamy, że nasz komentarz w tej sprawie jest zbędny, ponieważ nie ingerujemy w to co robią nasi pracownicy w wolnym czasie. Co więcej nie mamy podstaw żeby ich z tego rozliczać, więc nie wiem jakiego rodzaju konsekwencje mielibyśmy wyciągnąć”. Jednocześnie pracodawca zapewnił, że zachowanie pracowników było wysoce niestosowne. Oprócz tego mieli oni w ramach skruchy „zanieść następnego dnia pod pomnik wieniec”.

Tymczasem fanpage Pressmania, który jako pierwszy opublikował te zdjęcia, zapowiedział, że czeka na reakcję prokuratury w tej sprawie. Oprócz tego Pressmania nawołuje do bojkotowania „Bułki z masłem”. „Nie pozwólmy kalać dobrego imienia Bohatera Narodowego Rotmistrza Witolda Pileckiego!” – czytamy na Facebooku.