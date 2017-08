Wiceszef MON minął się z prawdą, na jaw wyszły nowe fakty. Chaos wokół przetargu na autobusy dla wojska

Wiceszef MON Bartosz Kownacki poinformował na swoim profilu na Twitterze, że osoba odpowiedzialna za tą sytuację została zwolniona w trybie dyscyplinarnym. Polityk podkreślił, że była ona związana z poprzednikami. Ponadto, wiceminister obrony narodowej podkreślił również, że zarząd spółki będzie odchodził roszczeń finansowych na drodze postępowania cywilnego. Tymczasem dziennikarze radia RMF FM dotarli do informacji, z których wynika, że dyrektor ds. sprzedaży został zatrudniony w połowie 2016 roku, już po przejęciu firmy Autosan przez Polską Grupę Zbrojeniową.

Ponadto, w oficjalnym oświadczeniu spółka poinformowała, że złożenie oferty nie oznacza zwycięstwa w przetargu. Co więcej, w komunikacie zaznaczono, że w warunkach preferowano dostawców autobusów wysokopokładowych, których Autosan nie produkuje. Kilka godzin później fragment ten został usunięty z komunikatu. Jak podaje Gazeta Wyborcza powołując się na informacje od jednego z pracowników firmy, który chciał zachować anonimowość, Autosan celowo spóźnił się ze złożeniem oferty, ponieważ spółka nie produkuje takich autobusów, jakie chciała zamówić polska armia. Firma z Sanoka produkuje bowiem tylko pojazdy pasażerskie, a nie wysokopodłogowe. Niewywiązanie się z kontraktu doprowadziłoby spółkę do bankructwa.

Kto wyprodukuje autobusy dla polskiej armii?

Autosan to marka polskich autobusów produkowanych w Sanoku. Półtora roku remu spółka została włączona do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, co miało wpłynąć na poprawę nie najlepszej sytuacji finansowej firmy. Okazuje się jednak, że może być z tym problem. Dziennikarze radia RMF FM dotarli do dokumentów przetargowych dotyczących dostarczenia polskiej armii 26 autobusów pasażerskich. Według dziennikarzy oferta Autosanu została odrzucona, ponieważ została złożona 20 minut po czasie (termin upływał o godzinie 8, a oferta Autosanu wpłynęła o 8:20). Ponadto, władze spółki po wpadce urzędników w żaden sposób nie próbowały odwołać się od decyzji.

Finalnie w przetargu wystartował tylko jeden oferent – niemiecka firma MAN, która wygrała postępowanie i to właśnie ta spółka będzie odpowiedzialna za realizację zamówienia dla polskiego wojska. Wartość inwestycji to blisko 30 milionów złotych. Autobusy mają być wyposażone m.in. w specjalny system hamowania awaryjnego, elektroniczny układ sterujący rozdziałem siły hamowania czy system ostrzegania przed zmianą pasa ruchu. 11 sierpnia została podpisana w tej sprawie umowa.