Sondaż. Czy Polacy chcą Kaczyńskiego zamiast Szydło? Na pewno nie młodzi

W związku ze spekulacjami dotyczącymi zastąpienia premier Beaty Szydło przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, portal internetowy „Rzeczpospolitej” zlecił przeprowadzenie sondażu. Ankietowani SW Research pytali w nim, „Czy Jarosław Kaczyński powinien zastąpić Beatę Szydło na stanowisku premiera?” Większość Polaków na tak postanowione pytanie odpowiedziała przecząco (60 proc.). Za opowiedziało się 17 proc. pytanych, a 23 proc. nie miało zdania.

Ankieterzy agencji SW Research zwracali też uwagę na to, jakie grupy życzyłyby sobie powrotu Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko premiera. - Częściej Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku premiera widzą mężczyźni (22 proc.), osoby o dochodzie powyżej 5000 zł (22 proc.) oraz respondenci z miast do 100 do 199 tysięcy mieszkańców (23 proc.) – mówił Piotr Zimolzak z SW Research. Dodaje, że w grupie do 24 roku życia jedynie 7 proc. Polaków chciałoby Kaczyńskiego jako premiera. Dużo chętniej na miejscu Szydło prezesa PiS widziałyby osoby powyżej 50 roku życia – „tak” dla Kaczyńskiego wybiera co czwarty ankietowany z tej grupy wiekowej.