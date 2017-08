Weekend z utrudnieniami w kilku polskich bankach. Część usług będzie niedostępna

W ten weekend wiele polskich banków zapowiada przeprowadzenie prac serwisowych. Oznacza to, że klienci tych instytucji muszą się liczyć z utrudnieniami w korzystaniu z bankowości internetowej czy płatnościach za pomocą kart kredytowych.

ING Bank Śląski

Klienci ING Banku Śląskiego muszą się liczyć z utrudnieniami w nocy z niedzieli na poniedziałek od północy do 5:00 rano, ponieważ w tym czasie zaplanowano w banku prace serwisowe. Oznacza to, że niedostępne będą niektóre usługi w tym m.in. korzystanie z bankomatów, płatności BLIK oraz NFC, płatności Mastercard w telefonie oraz systemu ING CardsOnLine. Bank zwraca również uwagę, że klienci zarówno indywidualni, jak i detaliczni i korporacyjni nie będą mogli korzystać z systemu bankowości internetowej. Nie będzie również możliwe aktywowanie kart oraz zmiana numerów PIN. Problemy mogą wystąpić również przy płatnościach kartą.

Toyota Bank

W najbliższą niedzielę w godzinach 6-10 odbędą się prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie klienci nie będą mogli korzystać z usług takich jak system bankowości elektronicznej, automatyczny serwis telefoniczny i usługa tak zwanych szybkich płatności.

BZ WBK

Prace konserwacyjne zaplanowano także w BZ WBK. Bank poinformował, że odbędą się one w najbliższą sobotę w godzinach 2 - 3. W tym czasie nie będzie można korzystać z bankowości internetowej i mobilnej.

Getin Noble Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w Getin Noble Bank w nocy z piątku na sobotę od północy do godziny 02:50 nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Volkswagen Bank

Z komunikatu na stronie Volkswagen Banku wynika, że prace techniczne w systemach bankowych potrwają od soboty od godziny 20 do niedzieli do godziny 12. W tym czasie utrudniony będzie dostęp do korzystania z usług bankowych przez internet.

Bank Millennium

W sobotę od godziny 1 przez 15 minut dla klientów banku Millenium nie będą dostępne system Millenet, aplikacja mobilna, płatności internetowe oraz BLIK. Ponadto, w najbliższy poniedziałek w nocy od 1 również przez 15 minut niedostępne będą wpłaty oraz wypłaty kartami.

Raiffeisen Polbank

Ponadto, w piątek w godzinach 22 - 23:30 system biura maklerskiego będzie niedostępny dla wszystkich klientów Raiffeisen Polbank.

Euro Bank

W nocy z piątku na sobotę w godzinach w godzinach 23:35 - 2 prace modernizacyjne będą trwały w Euro Banku. W tym czasie niemożliwe będzie korzystanie z serwisu eurobank online oraz aplikacji mobilnej.