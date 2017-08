Mularczyk straszy bojkotem francuskich towarów. „Naprawdę zaboli”

Arkadiusz Mularczyk swój komentarz odnośnie wypowiedzi francuskiego przywódcy zamieścił na Twitterze. Swój wpis skierował bezpośrednio do Emmanuela Macrona. „Jeszcze chwila i doprowadzisz Pan do bojkotu w PL francuskich towarów, wtedy naprawdę zaboli” – napisał polityk. Jego wpis do godziny 19:00 zyskał ponad 300 polubień.

Już wcześniej do wypowiedzi Macrona odniósł się szef MSZ Witold Waszczykowski. – Polska nie jest izolowana. Dziś spotkałem się z sekretarzem generalnym NATO i ministrami spraw zagranicznych Turcji i Rumunii – oświadczył Waszczykowski właśnie po wspomnianych przez siebie spotkaniach, które odbyły się w Warszawie. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, przebywa w Polsce od czwartku, spotkał się m.in. z premier Beatą Szydło, prezydentem Andrzej Dudą a także z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem.

Z kolei premier Beata Szydło oceniła, że być może „aroganckie wypowiedzi” Macrona wynikają z „braku doświadczenia i obycia politycznego”. – Oczekuję, iż szybko nadrobi te braki i będzie w przyszłości bardziej powściągliwy – wyjaśniła w rozmowie z portalem wPolityce.pl.