Zaskakujące pytanie posła. „Czy zakażecie też seksu oralnego?”

Nie milkną komentarze po wypowiedzi Emmanuela Macrona, który stwierdził, że Polska „sama się izoluje” i „idzie w innym kierunku” niż Europa. Głos w tej sprawie zabrał w piątek 25 sierpnia poseł Arkadiusz Mularczyk, który ocenił, do czego mogą doprowadzić słowa prezydenta Francji. Poseł swój komentarz odnośnie wypowiedzi francuskiego przywódcy zamieścił na Twitterze. Swój wpis skierował bezpośrednio do Emmanuela Macrona. „Jeszcze chwila i doprowadzisz Pan do bojkotu w PL francuskich towarów, wtedy naprawdę zaboli” – napisał polityk.

Na te słowa postanowił zareagować Piotr Misiło z Nowoczesnej, który ironicznie stwierdził, że „Francuzi zadrżeli” po wpisie Mularczyka. Na tym jednak nie koniec, bo polityk opozycji zadał jeszcze zaskakujące pytanie. „Czy wprowadzicie też zakaz seksu oralnego?” – napisał na Twitterze.

Reakcje na słowa Macrona

Wcześniej do wypowiedzi Macrona odniósł się szef MSZ Witold Waszczykowski. – Polska nie jest izolowana. Spotkałem się z sekretarzem generalnym NATO i ministrami spraw zagranicznych Turcji i Rumunii – oświadczył Waszczykowski właśnie po wspomnianych przez siebie spotkaniach, które odbyły się w Warszawie. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, przebywa w Polsce od czwartku, spotkał się m.in. z premier Beatą Szydło, prezydentem Andrzej Dudą a także z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem.

Z kolei premier Beata Szydło oceniła, że być może „aroganckie wypowiedzi” Macrona wynikają z „braku doświadczenia i obycia politycznego”. – Oczekuję, iż szybko nadrobi te braki i będzie w przyszłości bardziej powściągliwy – wyjaśniła w rozmowie z portalem wPolityce.pl.