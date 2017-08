To pytanie mogło zaskoczyć premier Szydło. Co odpowiedziała szefowa rządu?

– Reforma sądów w Polsce jest potrzebna i ona zostanie przeprowadzona – zapowiedziała szefowa rządu. Premier przypomniała, że jeszcze podczas kampanii wyborcy często skarżyli się jej na sądy. – W tej chwili czekamy na projekty prezydenta dotyczące reformy sądownictwa – wyjaśniła.

Szydło na pytanie, czy dojdzie do zmian w rządzie odpowiedziała, że „kiedyś pewnie będą, ale nie teraz”. – Ministrowie wywiązują się ze swoich obowiązków – zapewniła. – Jestem optymistką. Jeśli jestem z czegoś niezadowolona, to z opozycji, bo pewne rzeczy mimo różnic powinniśmy robić razem – dodała. Premier przekonywała też, że jest w „bardzo dobrej formie”. Powiedziała to w kontekście doniesień medialnych mówiących o tym, że szefowa rządu jest zmęczona i rzekomo rozważa podanie się do dymisji.

W rozmowie zapytano premier, czy chciałaby zostać prezydentem Polski, na co odpowiedziała, że o tym, kto będzie następnym prezydentem, zdecydują Polacy w wyborach. – Mam nadzieję, że będzie to Andrzej Duda – oznajmiła. W wywiadzie dla „Super Expressu” w jednym z pytań zauważono, że Szydło była u prezydenta Andrzeja Dudy w Juracie. – Byłam nad morzem. Jeżdżę tam co roku od wielu lat. Nie ja jedna. Cieszę się, że nad polskim morzem wypoczywa coraz więcej Polaków – ucięła.

