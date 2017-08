„Krzyczałam, żeby tego nie robił”. 30-latek współżył z 12-latką, prokuratura umorzyła sprawę

13-letnia dziś Karina od 10 lat mieszkała z dziadkami po tym, jak jej rodzice pozbawieni zostali władzy rodzicielskiej. W ubiegłym roku dziewczyna trafiła do pogotowia opiekuńczego, z którego uciekła. 4 października 2016 roku, szukając drogi do metra, poprosiła o pomoc przypadkowego przechodnia - Pawła R.

Mężczyzna zabrał dziewczynkę, do jednej z podwarszawskich miejscowości. Wynajmował tam pokój i to właśnie tam miało dojść do gwałtu. – Krzyczałam, żeby tego nie robił, ale on nie słuchał. Starałam się myśleć, że to się nie dzieje, że mi się to śni – mówi Karina. Krzyki dziewczyny usłyszeli w końcu sąsiedzi, którzy zareagowali i wyważyli drzwi. Wspominają, że Karina powiedziała im od razu, że została zgwałcona.

Paweł R. został zatrzymany. Był podejrzany o gwałt, jednak po kilku miesiącach prokuratura w Wołominie postanowiła umorzyć śledztwo. „Opinia biegłego z zakresu genetyki potwierdziła, że materiał genetyczny zabezpieczony na miejscu zdarzenia należał do podejrzanego i małoletniej pokrzywdzonej, zatem opinia potwierdza jedynie fakt, że między Pawłem R. a Kariną doszło do stosunku płciowego” – brzmi decyzja o umorzeniu, cytowana przez Polsat.

Zgodnie z prawem, za obcowanie płciowe z dzieckiem do 15. roku życia grozi od dwóch do 12 lat więzienia. Prokuratorzy odmówili Polsatowi komentarza w sprawie.