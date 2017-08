Grzegorz Miecugow nie żyje. Dziennikarz miał 61 lat

Grzegorz Miecugow współtworzył „Fakty”, był także ich prezenterem. Prowadził również program satyryczny „Szkło kontaktowe”. Wcześniej był wydawcą i prezenterem „Wiadomości” TVP oraz redaktorem radiowej „Trójki”. Od kilku lat walczył z chorobą nowotworową. W marcu bieżącego roku mówił, że „może być bardzo ciężko chory”. – Tak czy siak, będę miał operację, pytanie, czy jest to operacja banalna polegająca na wycięciu zgrubienia, które kiedyś może być niebezpieczne, czy jest to operacja, od której zaczynamy walkę o życie – mówił.

„To najsmutniejsza wiadomość jaką mamy Wam do przekazania. Grzegorz Miecugow nie żyje. Szef redakcji Szkła Kontaktowego, współzałożyciel Faktów TVN, nasz przyjaciel i po prostu bardzo dobry człowiek. Żegnaj” – poinformowano na facebookowej stronie „Szkła Kontaktowego”.

Grzegorz Miecugow pracował w Teatrze na Rozdrożu. Od 1980 do stanu wojennego był dziennikarzem redakcji informacyjnej lokalnego warszawskiego radia. W 1987 dołączył do zespołu „Zapraszamy do Trójki” , którego w końcu został szefem. W latach 1989–2001 jako „druh zastępowy” poprowadził dziewięć wydań Listy Przebojów Programu Trzeciego.

W 1989 przeszedł do TVP, gdzie był prezenterem i wydawcą „Wiadomości” . W 1997 razem z Tomaszem Lisem współtworzył „Fakty” w TVN, których był także prezenterem. Następnie został doradcą marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego ds. medialnych. Do TVN wrócił w 2001 roku. Prowadził pierwszą polską edycję reality show Big Brother, a także współtworzył kanał informacyjny TVN24.

Później został szefem wydawców TVN24. Od stycznia 2005 współprowadził „Szkło kontaktowe” . W 2007 po sukcesie, jaki odniósł program „Szkło kontaktowe” , wraz z Tomaszem Sianeckim napisał książkę „Kontaktowi, czyli szklarze bez kitu” .