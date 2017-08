Włochy: Polka ofiarą zbiorowego gwałtu. Dramat rozegrał się na oczach jej męża

Małżeństwo wybrało się na spacer po plaży około 4 nad ranem. Nagle, zostali brutalnie zaatakowani przez nieznanych napastników. Dotkliwie pobili oni mężczyznę, a później, na jego oczach, dokonali wielokrotnego, zbiorowego gwałtu na kobiecie. Dramatyczna sytuacja trwała do samego rana.

Policję na miejsce wezwał jeden z przechodniów, który zobaczył zakrwawioną i oszołomioną parę na promenadzie. Kobietę przewieziono do szpitala, gdzie towarzyszy jej mąż. Parę już przesłuchano. Zabezpieczono ubranie kobiety, w celu znalezienia na nim jakichkolwiek śladów prowadzących do sprawców.

Policja poszukuje sprawców i prosi mieszkańców o wszelkie informację, które mogą pomóc w ich ujęciu. Władze miasta wyraziły ubolewanie i przekazały wyrazy współczucia poszkodowanym Polakom.

Senator rządzącej we Włoszech Partii Demokratycznej Francesca Puglisi oświadczyła, że w Rimini doszło do „oburzającego, brutalnego ataku” i zaapelowała do sił porządkowych, aby uczyniły wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić postawienie sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

– Jeśli złapią sprawców, więzienie nie wystarczy. Powtarzam od dawna, potrzebna jest chemiczna kastracja – mówił z kolei lider prawicowej Ligi Północnej Matteo Salvini.