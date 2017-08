„Solidarność” z PiS przy wódce? Cimoszewicz mówi o „załatwianiu interesów” i pokazuje zdjęcie

– Cieszę się, że pan wiceprzewodniczący wspomniał pana Piotra Dudę. Ja zdecydowanie uważam, że ten pan zaprzepaszcza interesy związkowców polskich w Solidarności. Dlaczego to mówię? Dzisiaj, od dwóch lat, ich interesy są załatwiane przy kieliszku wódki z panią Mazurek i panem Terleckim w barze sejmowym – podkreślił Tomasz Cimoszewicz. – Przed każdą ustawą dotyczącą kwestii związkowców oni się spotykają. W ten sposób dzisiaj załatwiane są interesy związkowców Solidarności w naszym kraju. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, mając na to również innych posłów, którzy byli świadkami co najmniej dwukrotnie – zaznaczył.

Poseł Platformy Obywatelskiej pisał o „rozmowach przy wódce” już w czwartek na swoim profilu na Twitterze. „Przy tych stolikach przez ostatnie dwa lata przy kieliszku wódki Solidarność załatwia swoje interesy z prominentnymi posłami PiS” – skomentował zdjęcie Cimoszewicz.