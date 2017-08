300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej. Prymas mówi o „szacunku do ładu konstytucyjnego”

W uroczystościach na Jasnej Górze udział wzięli m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z Agatą Kornhauser-Dudą, premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz episkopat Polski.

Na początku mszy, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, wyemitowano przemówienie papieża Franciszka.

– Jeśli Częstochowa jest w sercu Polski to znaczy, że Polska posiada serce Matczyne. Oznacza to, że każdy puls życia złączony jest z Matką Bożą. Macie zwyczaj powierzać Jej wszystko: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, radości i troski waszego osobistego życia oraz życia waszego umiłowanego kraju. Jest to bardzo piękne. Bardzo mile wspominam fakt, iż dokonałem tego razem z wami w zeszłym roku, gdy przeniknął mnie wzrok Matki, gdy moje oczy spotkały się z oczyma Madonny. Gdy powierzałem Jej sercu to, co znajdowało się w moim i waszym sercu. Zachowuję żywą i wdzięczną pamięć tych radosnych chwil, kiedy także ja byłem, jako pielgrzym, pod wzrokiem Matki w 1050. rocznicę Chrztu Polski – mówił papież. Franciszek wskazał na rolę Maryi w życiu człowieka. - Nikt z nas nie jest sierotą, bo każdy ma w pobliżu Matkę, nieprześcignioną w miłości Królową. Ona nas zna – zaznaczył. Na zakończenie Ojciec św. udzielił apostolskiego błogosławieństwa wiernym.

W homilii prymas Polski abp Wojciech Polak zaapelował do zgromadzonych o duchową przemianę. – Dokonując jednak tej przemiany, mamy zacząć od siebie a nie od innych. Mamy przy tym szanować porządek i ład społeczny, a nie bezmyślnie go burzyć dla takich czy innych racji. Mamy szanować ład konstytucyjny, który jest gwarantem naszego bycia razem i współistnienia, a nie nadwyrężać go czy wręcz omijać. Mamy w prawdziwym i szczerym dialogu szukać rozwiązań, które nie byłyby kierowane przeciw komukolwiek, ale w trwały i zrozumiały sposób reformowały instytucje służące ludzkiemu dobru i sprawiedliwości. Mamy widzieć nasze własne dobro i szanować je i o nie zabiegać w jedności i harmonii, będąc jednocześnie otwartymi, współczującymi i gotowymi do pomocy tym najbardziej potrzebującym, słabym i prześladowanym, migrantom i uchodźcom – podkreślił.

– Potrzeba, aby serca zwaśnione, pokłócone, rozgoryczone Bóg uzdrowił i uczynił otwartymi i gotowymi do pomocy innym do współdziałania z innymi. Potrzeba, aby ludzi zamkniętych i wciąż przekonanych jedynie o własnych racjach uwrażliwiał na dobro wspólne, na potrzebę wspólnego budowania ładu i porządku społecznego. Nikt nie ma prawa zawłaszczania przestrzeni tylko i wyłącznie dla siebie wykluczając z niej innych – zaznaczył.