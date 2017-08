IMGW wydała alarmy dla siedmiu województw. Noc będzie niespokojna

W województwie kujawsko-pomorskim od godziny 2 w nocy do godziny 10 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 km/h. Spadnie także grad.

Od soboty od godziny 23 do niedzieli do godziny 6 w województwie wielkopolskim prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 70 km/h. Wystąpią także opady gradu.

W województwie lubuskim od soboty od godziny 22 do niedzieli do godziny 6 wystąpią burze z opadami deszczu i porywami wiatru do 70 km/h oraz opady gradu.

Od soboty od godziny 20 do niedzieli do godziny 5 na terenie województwa dolnośląskiego prognozuje się burze z opadami deszczu od 15 do 25 l/mkw i porywami wiatru do 70 km/h.

W województwie opolskim od soboty wieczorem do niedzieli rano prognozowane są burze z opadami deszczu i porywami wiatru do 70 km/h.

W śląskim burze wystąpią od soboty od godziny 16 do niedzieli do godziny 5. W tym czasie porywy wiatru osiągną także 70 km/h i wystąpią opady gradu.

W tych samych godzinach alert pierwszego stopnia wprowadzono na terenie województwa małopolskiego. Wystąpią tam burze z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw i porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie spadnie grad.