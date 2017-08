Awantura o słowa posła PO. Suski mówi o „demolowaniu pozycji Polski”

Zdaniem Suskiego, PO demoluje pozycję Polski dlatego, że przegrała wybory i już nie rządzi. – Nie jest w stanie pogodzić się z przegraną, więc zniszczy dobre relację Polski z UE, tylko po to, żeby walczyć wewnętrznie na użytek własnych interesów. Borys Budka namawia do sankcji wobec Polski, do nałożenie na Polskę ultimatum – podkreślał polityk PiS.

Wiceszef Platformy Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości Borys Budka w rozmowie z internetowym wydaniem niemieckiego dziennika „Die Zeit” stwierdził, że „Unia Europejska musi postawić Polsce ultimatum”. Podkreślił, że UE musi „pokazać bezwzględność, ale jednocześnie dać do zrozumienia, że nie jest ona skierowana przeciwko Polakom, tylko przeciwko rządowi”.

Z opinią Suskiego nie zgodził się Marcin Kierwiński z PO, który także był obecny w programie. – To, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości w Polsce np. demolowanie systemu prawnego, spotyka się z reakcją Unii Europejskiej – odpowiedział. Nawiązał również do wspomnianej wypowiedzi posła Budki. – To jest opis stanu bieżącego w Polsce. Jeżeli będziemy odchodzić od zasad demokratycznych to cywilizowany świat powinien o tym mówić – przekonywał.