Atak na fanów Olimpii Elbląg, chuligani zatrzymali autobus. Trwa obława policji

Autokar jadący niedaleko Starogardu Gdańskiego, którym podróżowało 40 kibiców zatrzymała grupa chuliganów. – To było około 20 zamaskowanych osób. Wyskoczyli na drogę z pobliskiego lasu. Zatrzymali autobus i go kopali.– mówi Joanna Kosińska, rzecznik pomorskiej policji. Ponieważ drużyna z Elbląga była pilotowana przez dwa radiowozy, policjanci byli na miejscu i od razu zareagowali. – Na widok policjantów te osoby uciekły do lasu. Miały na sobie kominiarki – powiedział Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim.

Policjanci przeczesują las w Szpęgawsku w poszukiwaniu sprawców napaści. Na razie nikogo nie zatrzymano.