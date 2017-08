Policja poszukuje zuchwałych złodziei. Ukradli... zdrapki lotto

Do kradzieży doszło w piątek 18 sierpnia około godz. 13.30. Z przyjętego zgłoszenia wynikało, że nieznany mężczyzna oraz towarzysząca mu kobieta z dziećmi weszli do sklepu. Następnie wykorzystując chwilową nieobecność pracownika, mężczyzna zabrał z regału plik zdrapek LOTTO o łącznej wartości około 300 złotych i pospiesznie włożył do torby podstawionej przez jego towarzyszkę. Później para dokonała drobnych zakupów i wyszła nie regulując należności za kupony.

Policjanci ustalili, że sprawcy kradzieży zostali nagrani przez sklepową kamerę. Okazało się nimi dwoje ludzi: wysoki, łysawy mężczyzna w wieku około 30-35 lat tęgiej budowy ciała. W momencie kradzieży miał na sobie białą podkoszulkę i wzorzyste spodnie typu: bermudy. Z kolei jego towarzyszka to kobieta w wieku około 25-30 lat średniego wzrostu, włosy blond zebrane w kucyk. W momencie zdarzenia ubrana była w różową bluzkę i krótkie spodenki.

Sprawcom towarzyszyła dwójka dzieci. Spod sklepu odjechali oni samochodem marki Skoda Felicia w dwudrzwiowej wersji nadwozia w charakterystycznym, turkusowym kolorze.