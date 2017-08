Atak na Polaków w Rimini. Ziobro: Najważniejsze jest złapanie katów i urządzenie im surowego procesu

Zbigniew Ziobro powiedział, że obowiązkiem jest reagować w takich sytuacjach, bez względu na to, kim mogą być przestępcy. Zaznaczył przy tym, że „jako sprawcy typowane są osoby z północy Afryki". – Byłoby się bez rozumu, gdyby twierdzić, że uchodźcy nie wpłynęli na wzrost przestępczości różnego rodzaju w Europie – podkreślił.

Jak mówił minister, nie można powiedzieć, że „wszyscy wyznawcy islamu są terrorystami”. Ocenił, że to tam, gdzie „jest duża społeczność islamska, łatwiej dochodzi do radykalizacji”. – Dobrze, że w Polsce rząd dba o to, by tego typu duże społeczności islamskie się u nas nie pojawiły, jednocześnie dbając o pomoc potrzebującym na miejscu, w ich krajach – dodał.

Prokurator Generalny podkreślił, że jego priorytetem jest teraz sprawienie, że podwyższone zostaną kary za najgroźniejsze przestępstwa. – Kara ma odstraszać i ma dawać poczucie ofierze, że sprawiedliwości stało się zadość – powiedział. – Rany na psychice ofiary zostają – zaznaczył i podkreślił, że tym bardziej należy zadbać o to, aby sprawca gwałtu „nie śmiał jej się w twarz, gdy dostaje wyrok w zawieszeniu”.