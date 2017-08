Pawłowicz uderza w Merkel i zwraca się do Niemców. „Dlaczego się nie buntują?”

„Na kanclerz Merkel jakoś nie robią wrażenia barbarzyństwo, krwawe zamachy, zbrodnie też na dzieciach, powszechny już w Europie terror i zastraszanie, zamachy, rozboje, gwałty na kobietach masowo popełniane przez jej »gości«” – od takich słów zaczęła swój wpis Krystyna Pawłowicz.

W dalszej części posłanka PiS stwierdziła, że „im więcej zbrodni, gwałtów, krwi, krzywdy kobiet, strachu i wściekłości bezbronnych ludzi, tym determinacja kanclerz Merkel ściągania zwyrodniałych, śmiertelnie niebezpiecznych, radykalnie obcych kulturowo ludzi do Europy i Niemiec histerycznie niemal rośnie” .

„Jak grozi pani Merkel,cierpliwie »przezwycięży« ona też opór w tej sprawie »niewielkich, krzyczących grupek« i »niektórych krajów«” – dodała Pawłowicz. Posłanka stwierdziła, że „kanclerz Merkel bez opamiętania i współczucia dla licznych ofiar ściąga zbrodnię i agresorów, którzy krzywdzą Niemców, którymi ona powinna się przecież opiekować i dbać o ich bezpieczeństwo” .