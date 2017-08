„Cytat ze znanego filmu nie uchronił go przed płaczem”. Policja o nietypowej interwencji

Przejechał na czerwonym świetle i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Uciekając przewrócił się, ponadto nie miał uprawnień do kierowania, był nietrzeźwy i prowadził motocykl niedopuszczony do ruchu. „Cytat ze znanego filmu polskiego znajdujący się na tablicy rejestracyjnej nie uchronił motocyklisty przed płaczem” - podsumowuje policja.