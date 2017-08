Wspólny start opozycji w wyborach? Polacy powiedzieli, co o tym myślą

W badaniu wykonanym przez pracownię SW Research dla serwisu rp.pl zapytano ankietowanych, czy partie opozycyjne powinny wystartować w wyborach jako koalicja pod wspólnym szyldem. Na tak zadane pytanie 37,9 proc. respondentów odpowiedziało, że tak. 34,6 proc. badanych jest zdania, że blok opozycyjny nie powinien powstać. Duża grupa ankietowanych - aż 27,5 proc. - nie ma zdania na ten temat.

O wspólnym projekcie politycznym przedstawiciele partii opozycyjnych, głównie PO i Nowoczesnej, mówią już od dłuższego czasu. Na początku sierpnia wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej na antenie radia TOK FM zapewniał o realizowaniu przez partie postulatu „zjednoczonej opozycji”. Głośno domagano się tego m.in. od Platformy i Nowoczesnej podczas lipcowych protestów przeciwko reformie sądownictwa.

– Te siły powinny się konsolidować w Polsce i to się dzieje. Opozycja współpracuje coraz bliżej. To hasło „zjednoczona opozycja” wołane przy różnych okazjach wypełnia się treścią – przekonywał Tomasz Siemoniak w rozmowie z 3 sierpnia. – Rozmawiamy, powstał zespół, będą powstawały kolejne, otwarte też na opozycję pozaparlamentarną, ruchy obywatelskie i nie ma potrzeby włączenia do tego przewodniczącego Rady Europejskiej – dodawał Siemoniak w TOK FM.