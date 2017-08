Padły strzały, policjant został ranny. Jest nagranie z zamieszek przed meczem w Katowicach

W niedzielę 27 sierpnia GKS Katowice mierzył się z Odrą Opole na zapleczu Ekstraklasy. Przed meczem, kilka minut po godz. 14 doszło do incydentu. Jak informuje śląska policja, w trakcie doprowadzania na stadion sympatyków Polonii Bytom, którzy przyjechali dopingować drużynę z Opola, pseudokibice z Katowic dążyli do konfrontacji.

Funkcjonariusze interweniowali, aby nie dopuścić do zamieszek. Wtedy pseudokibice miejscowej drużyny swoją agresję skierowali na policjantów. W kierunku mundurowych poleciały kamienie i butelki. Policjanci użyli siły fizycznej, gazu oraz strzelb miotających gumowe pociski. Po ostrzeżeniu, oddali salwę w kierunku atakujących szalikowców, co ostudziło ich agresję.

Jeden z policjantów został ranny i trafił do szpitala. Zatrzymano dwóch najbardziej agresywnych pseudokibiców. Są to mieszkańcy Katowic w wieku 36 i 44 lat. Obaj byli nietrzeźwi i trafili do policyjnego aresztu.

Po godzinie od interwencji do punktu medycznego zgłosił się pseudokibic, który został ranny w okolice oka. Po udzieleniu pomocy przedmedycznej zabrano go do szpitala.

Śledczy analizują nagrania monitoringu oraz nagrania wykonane przez policyjne zespoły monitorujące. Trwają czynności zmierzające do ustalenia pozostałych uczestników zadymy.