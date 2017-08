Rusza modernizacja popularnej linii kolejowej. Duże utrudnienia dla pasażerów

Zmodernizowana zostanie linia od stacji Warszawa Włochy do Grodziska Mazowieckiego, którą codziennie porusza się około ćwierć miliona pasażerów. W ramach unowocześnienia powstaną: nowy układ torowy, sieć trakcyjna, przejścia podziemne, perony, elementy architektury oraz system informacji podróżnych. Prędkość na trasie zwiększona zostanie z 90 do 120 kilometrów na godzinę. Wraz z tym ma się zintensyfikować przepustowość linii, a co za tym idzie, zwiększyć tabor. Ma to szczególne znaczenie w godzinach szczytu. W planach jest także wprowadzenie nowego przystanku w Parzniewie.

Od maja bieżącego roku trwały prace przygotowawcze, a we wrześniu nastąpi zatrzymanie ruchu pasażerskiego na linii. Roboty mają potrwać około 12 miesięcy.

Ułatwieniem dla podróżujących ma być buspas ciągnący się przez Aleje Jerozolimskie od granic Warszawy do ronda Zesłańców Syberyjskich. Na razie nie wiadomo, czy powstanie analogicznie wydzielony pas w drugą stronę. Na tej trasie kursować będą autobusy zastępcze ZG, ZM, ZB i ZP za linie kolejowe wyłączone z ruchu. Wzmocniona zostanie także obsługa linii na terenie Piastowa, Ursusa i Włoch.