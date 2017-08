„Abonament jest w dużej mierze martwy”. Wiceminister zdradza, kiedy nowy projekt

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w po raz kolejny przekonywał o potrzebie wprowadzenia powszechnego abonamentu RTV. Jego zdaniem obecny system z wiodącą rolą przychodów z reklam i zaledwie kilkuprocentową ściągalnością abonamentu jest nie do zaakceptowania. – Kilkanaście procent zaledwie płaci abonament. Trzeba więc myśleć nad systemem nowym i w Ministerstwie Kultury pracujemy nad takim projektem docelowym, który by tę sprawę załatwił – mówił.

– Myślę, że jesienią już taki projekt docelowy z Ministerstwa Kultury wyjdzie – oświadczył. Sellin podkreślał, że media publiczne powinny być utrzymywane przede wszystkim ze środków publicznych, tymczasem w jego ocenie „abonament jest w dużej mierze martwy”. – Po prostu niepłacony przez obywateli, którzy już się do tego niepłacenia też przyzwyczaili – mówił.

„Domniemania posiadania odbiornika tv”

Wprowadzenie sprawnego systemu poboru opłaty abonamentowej jest jednym z priorytetów urzędującego ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremiera Piotra Glińskiego. W roku 2016 abonament zapłaciło co trzecie zobowiązane do tego gospodarstwo domowe. Nowe regulacje zakładają, że abonament ściągać będzie Poczta Polska. Jeden z przepisów zakłada, że prywatni operatorzy telewizji będą mieli obowiązek przekazania Poczcie Polskiej danych klientów, którzy płacą za dostęp do kanałów telewizyjnych. To właśnie Poczta Polska będzie bowiem odpowiedzialna za pobór abonamentu RTV. Na zasadzie domniemania posiadania odbiornika telewizyjnego, poczta będzie występować o zapłacenie zaległego abonamentu. Obowiązku tego będzie można uniknąć pod warunkiem dobrowolnej zgody na zapłacenie abonamentu za pół roku z góry.