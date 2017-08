Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy seicento Sebastiana K. „Władza wydała na niego wyrok po godzinie”

Tuż po wypadku, do którego doszło 10 lutego w Oświęcimiu, poseł Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuraturę. Poseł twierdził, że śledztwo po zdarzeniu nie przebiegało prawidłowo. We wniosku polityka PO podkreślono, że „kierowca seicento Sebastian K. nie został poinformowany o przysługujących mu prawach” . W zawiadomieniu do prokuratury znalazła się również kwestia „nieobjęcia przez prokuratorów kierownictwa nad czynnościami dokonywanymi na miejscu przedmiotowego wypadku, zatrzymania Sebastiana K. oraz niezasadnego postawienia mu zarzutów” . Polityk PO udostępnił pismo, które otrzymał z Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu, która zajmowała się tą sprawą. Prokurator Andrzej Dubiel poinformował, że śledztwo w sprawie niedopełnienia oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych zostało umorzone. „Sebastianowi z Oświęcimia odmówiono prawa do obrony a władza wydała na niego wyrok po godzinie. Bez biegłych i Sądu. Teraz umorzenie!” – napisał na swoim profilu na Twitterze polityk PO.

Wypadek premier

Do wypadku kolumny samochodów Biura Ochrony Rządu wiozącej premier Beatę Szydło doszło na ulicy Powstańców Śląskich w Oświęcimiu 10 lutego. Gdy kolumna rządowych samochodów wyprzedzała fiata seicento, 21-letni kierowca tego auta skręcił w lewo, czym zablokował drogę pojazdowi szefowej rządu. Kierowca Beaty Szydło, by zminimalizować szkody, również odbił w lewo, jednak na poboczu znajdowało się drzewo, w które uderzył. W wyniku wypadku poszkodowana została premier oraz dwóch funkcjonariuszy BOR, którzy znajdowali się razem z nią w samochodzie.